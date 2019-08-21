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مدير "الصحة العالمية": 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها بالعالم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:27 م
مدير "الصحة العالمية": 100 مليون صحة أكبر مبادرة تنفذها دولة بمفردها بالعالم مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت مصر مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور "تيدروس أدهانوم" بمطار القاهرة الدولى عصر اليوم، وذلك أثناء زيارته الأولى لمصر بعد توليه المنصب، والتى تستمر لمدة يومين، للإطلاع على ما حققته مصر من نجاحات فى المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

 

ووجهت وزارة الصحة الشكر للدكتور "تيدروس" على جهود المنظمة فى دعم مصر للتصدى للأمراض بأفريقيا، موضحة أن مبادرة القضاء على فيروس سى تستكمل مسيرتها فى أفريقيا بدعم منظمة الصحة العالمية.

 

وأوضح بيان للوزارة اليوم أن "تيدروس" أشاد بما حققته مصر من إنجاز فى مبادرات الصحة العامة خلال العام الماضى،  موضحًا أن مبادرة "100 مليون صحة" هى أكبر مبادرة تنفذها دولة فى العالم بمفردها على عدة أمراض أبرزها فيروس سى، وأن تلك المبادرات لم تحقق نجاحًا على مستوى دولة مصر فقط ولكن على مستوى العالم أجمع.

 

كما أشاد "تيدروس" بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على جهود الحكومة المصرية لإطلاق تلك المبادرات والتى لاقت صدى ونجاحًا عالميًا بعد متابعتها على أرض الواقع، كما أكد أن المنظمة هى الشريك الدائم لوزارة الصحة المصرية، معربًا عن حماسه واعتزازه بتقديم الدعم لتلك المبادرات.

 

و أعرب تيدروس عن بحث ومناقشة تفاصيل مبادرة "100 مليون صحة" مع مصر والتقدم الذى أبرزته وما يمكن تعلمه منها ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى عالمى من خلال تقديم مصر لخبراتها فى تلك التجربة لباقى الدول.

 

وأضاف البيان، أن الوفد المرافق ل"تيدروس" فى زيارته لمصر، يضم كل من دكتورة علا شديد المسئول الفنى بمنظمة الصحة العالمية بجنيف، ودكتور أندرو بول المدير بالإنابة لإدارة مكافحة الإيدز والالتهاب الكبدى بالمنظمة.

 

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يزور "تيدروس"، غدًا الخميس، معهد تدريب الأطباء ليتفقد غرفة عمليات مبادرة 100 مليون صحة وغرفة قوائم الانتظار، كما يتم تعقد عقد مؤتمرًا صحفيًا بمقر المعهد، يعقبه جولة تفقدية لديوان عام وزارة الصحة والسكان.

 

جدير بالذكر أن "تيدروس أدهانوم" انتُخب من الدول الأعضاء فى المنظمة مديرًا عامًا للمنظمة لمدة خمس سنوات أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين فى مايو 2017، كما أنه أول شخص من الإقليم الأفريقى التابع للمنظمة يشغل منصب مدير الشؤون التقنية والإدارية فى المنظمة.

 

وقد شغل الدكتور تيدروس قبل انتخابه مديرًا عامًا للمنظمة منصب وزير خارجية إثيوبيا فى الفترة الواقعة بين عامى 2012 و2016، كما شغل الدكتور تيدروس منصب وزير الصحة بإثيوبيا فى الفترة الواقعة بين عامى 2005 و2012، وقاد فى ذلك الوقت جهودًا شاملة لإصلاح النظام الصحى فى البلد.


الصحة العالمية

الصحة

المبادرات الرئاسية

100 مليون صحة

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