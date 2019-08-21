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مدبولى يرأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:29 ص
مدبولى يرأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، إجتماع اللجنة العليا لمياه النيل ، بحضور عدد من الجهات المعنية والمسئولين .

وكانت اللجنة قد إستعرضت فى إجتماعها الأخير الموقف المائى، ومتابعة موقف مفاوضات سد النهضة.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعاً مع رؤساء وممثلي الشركات المٌصنعة للميكروباصات والميني باصات؛ وذلك لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة  للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يُكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.

 

 


العليا لمياه نهر النيل

مجلس الوزراء

سد النهضة

نهر النيل

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