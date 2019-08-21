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"مخدرات فى بيتى".. موظف يشكو زوجته لمحكمة الأسرة لتعاطيها المخدرات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:00 ص
"مخدرات فى بيتى".. موظف يشكو زوجته لمحكمة الأسرة لتعاطيها المخدرات خلافات أسرية ــ أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

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وقف الزوج "طارق.ن أ"، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، يشكو ما تعرض له علي يد زوجته، بعد إنذار زوجته بالدخول فى طاعته، بعد تركها مسكن الزوجية، لرفضه تعاطيها مخدر الحشيش، بعد أن عجز عن إقناعها بالعدول عن تصرفاتها الجنونية، من أجل طفليها.

 

وأضاف الزوج، البالغ من العمر 38 عاما أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" تزوجتها منذ 14 عاما، عشت معها علي الحلوة والمرة، ولم يعكر حياتنا سوي صديقتها المعروف عنها سوء سمعتها وإدمانها للمواد المخدرة، لتقتحم حياتنا بشكل مفاجئ، وتدفعها لرفض تحمل المسئولية، والهروب من المنزل".

 

وتابع:" البداية كانت بتدخين السجائر والشيشة بشكل جنوني، والمكوث مع صديقتها علي المقاهي لوقت متاخر، حاولت وقتها أن أتغاضي عن ذلك حفاظا على استقرار البيت، وطلبت منها  بالكف عن التدخين، ولم أكن أعلم وقتها المصيبة الكبري وتعاطيها للمواد المخدرة ". 

 

ويكمل:" رفضت النصح، ووبختنى على اعتراضى وانفعالى عليها، وردت علي بأنها حرة فى فعل ما تريده، تركت أطفالها وذهبت لتقيم مع صديقتها مع إصرارها على العيش بمفردها، لكي يخلو لها الطريق لتفعل ما تريد، وطلبت أن تنهى هذه الزيجة بشرط أن أتنازل لها عن الشقة بالإضافة إلى حصولها علي جميع حقوقها من مؤخر ونفقة متعة وعدة وكذلك منقولاتها الزوجية التى لم تشتري منها شىء، في مقابل حضانتي للأطفال".


محكمه الاسره

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قانون الأحوال الشخصية

سن حضانه الاطفال

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