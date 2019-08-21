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محافظ القاهرة يحيل مسئولين بالنظافة للتحقيق بسبب انتشار القمامة بالمطرية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:12 م
محافظ القاهرة يحيل مسئولين بالنظافة للتحقيق بسبب انتشار القمامة بالمطرية محافظ القاهرة خلال جولته بشوارع المطرية
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية مفاجئة بحى المطرية تفقد خلالها ميدان المطرية وشوارع التروللى والكابلات والحرية للوقوف على سير الأعمال بالحى، وقيام إدارة الحى بالأعمال المنوطة بها من رفع إشغالات ونظافة وقدرة على التفاعل مع المواطنين وحل مشاكلهم.
 
وخلال تفقد المحافظ شوارع الحى، قرر إيقاف مدير نظافة المنطقة الشرقية ورئيس فرع الهيئة بالمطرية عن العمل وإحالتهما للتحقيق نظراً لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد فى أداء أعمالهما.
 
وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ورئيس حى المطرية باستدعاء العمال والمعدات ورفع المخلفات من الشارع وتكثيف حملات النظافة والمتابعة اليومية لشوارع الحى ورفع الإشغالات.
 
كما أصدر المحافظ تعليماته بتخصيص قطعة أرض فضاء على حدود منطقة شبرا الخيمة مساحتها 17500 م2 واخلائها من الاشغالات وإعدادها لتكون موقف لنقل الاتوبيسات وعربات السرفيس الموجودة بميدان المطرية لتوسعة الميدان ورفع كفاءته.
رفع القمامة
رفع القمامة

محافظ القاهرة خلال جولته بالمطرية
محافظ القاهرة خلال جولته بالمطرية

محافظ القاهرة يتابع رفع القمامة بشوارع المطرية
محافظ القاهرة يتابع رفع القمامة بشوارع المطرية

رفع القمامة بشوارع المطرية
رفع القمامة بشوارع المطرية
 

المطرية

حي المطرية

ميدان المطرية

انتشار القمامة

القمامة

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