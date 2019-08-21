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محافظ القاهرة يتفقد شوارع المطرية ويوجه بتكثيف حملات رفع القمامة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:42 م
محافظ القاهرة يتفقد شوارع المطرية ويوجه بتكثيف حملات رفع القمامة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية فى عدد من شوارع حى المطرية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة فى الشوارع، والعمل على حل المشاكل التى تواجه المواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم.
 
واستمع المحافظ لعدد من المواطنين خلال جولته، حول مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالحى، والمشاكل التى تواجههم، كما وجه محافظ القاهرة رئيس الحى بتكثيف حملات رفع القمامة من الشوارع بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل وانهاء عقود المتعهدين المقصرين فى الجمع المنزلى.
 
يذكر أن حى المطرية طبق منظومة النظافة الجديدة مؤخرا والتى تعتمد على الجمع المنزلى، من خلال المتعهدين، فيما تختص هيئة النظافة بنظافة الشوارع.

المطرية

القاهرة

حي المطرية

النظافة

انتشار القمامة

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