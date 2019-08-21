محافظ القاهرة يتابع أعمال رفع الإشغالات بشارع 9 بالمعادى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة الإشغالات ورفع المخلفات وإعادة الانضباط إلى شارع 9 بالمعادى والتى قامت بها أجهزة حى المعادى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وشرطة المرافق والأمن العام حيث تم رفع كافة الاشغالات والباعة الجائلين وخاصة بمنطقة محيط محطة مترو الأنفاق وإلزام المحلات بالمساحات المحددة لهم وعدم تجاوزها وكذلك تنظيم انتظار السيارات صف واحد بجوار الرصيف وإعادة فرض الانضباط بالشارع وفرض هيبة القانون وتنفيذه بحزم على المخالفين.

وأصدر المحافظ تعليماته لرئيس حى المعادى بالتنسيق مع شرطة المرافق بالتواجد الدائم لمنع عودة الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإلزام السائقين بأماكن الانتظار المخصص.

وفى السياق رفع حى المعادى بالتعاون مع فرع هيئة النظافة مخلفات وقمامة بشارع 9 أمام محطة مترو المعادى ونفق المعادى فى إطار أعمال النظافة اليومية، كما تم رفع الإشغالات بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بشارع عبد المنعم رياض مع ميدان العرب حيث تم رفع مخالفات المحلات والباعة الجائلين.