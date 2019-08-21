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ماكرون: محادثات مع مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:22 م
ماكرون: محادثات مع مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه سيجري محادثات مع مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع وسيقدم اقتراحات للمساعدة في تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.

وأضاف ماكرون للصحفيين، "في الساعات المقبلة وقبل قمة مجموعة السبع سأعقد اجتماعات مع الإيرانيين لتقديم مقترحات".

كان وزير الخارجية الإيراني قد ذكر هذا الأسبوع أنه سيلتقي مع ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي في باريس يوم الجمعة. وقال دبلوماسيان فرنسيان إن اجتماعا مشتركا سيُعقد على الأرجح يوم الجمعة لكن لم يعلن عنه بسبب حساسية الملف الإيراني.

وسعت فرنسا خلال هذا الصيف للعب دور الوسيط مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لم يحدث تقدم يذكر


ماكرون

الرئيس الفرنسى

فرنسا

ايران

قمه السبع

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