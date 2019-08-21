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كشف غموض واقعة سرقة خزنتين بداخلهما أموال من مكتب بالموسكى

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:52 م
كشف غموض واقعة سرقة خزنتين بداخلهما أموال من مكتب بالموسكى سرقة خزينة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، باشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من كشف غموض واقعة سرقة خزنتين من داخل مكتب بالموسكى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى قسم شرطة الموسكى، بلاغا من "محمد.ع"،  46 سنة، تاجر ملابس وصاحب مكتب لبيع ملابس الجملة، باكتشافه كسر باب المكتب ملكه وسرقة    خزينة حديدية، وبداخلها مبلغ مالى 7 آلاف جنيه ، 400 دولار، وفتح خزينة حديدية أخرى والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي 22 ألف دولار  ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة. 
 
 
وبالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب المكتب، بفحص الكاميرات بمحل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها  كل من "حسين . أ"، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 13 قضية أخرهم 2792 لسنة 2013م الزاوية "مشاجرة وضرب" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 297 /80 لسنة 2018م الزاوية " استعمال قسوة" والمقضي فيها بالحبس سنتين، و"سامح . س"، 39 سنة، جزمجي، و"مدحت. م.ع"، 29 سنة، سائق، وتم استهداف المتهمان الأول والثانى بمأموريات أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض "سنجة" بحوزة المتهم الأول، 2 عتلة حديدية ، كماشة بحوزة المتهم الثانى.
 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثالث أمكن ضبطه وبحوزته السيارة رقم م و م 237 ماركة هيونداي فيرنا بيضاء اللون موديل 2013م (ويعمل عليها كسائق  بشركة توصيل شهيرة) والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالدخول للمكتب محل الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وعثروا بمحل الواقعة على خزينة حديدية وبها المفتاح الأصلى الخاص بها وبفتحها تبين خلوها من ثمة مبالغ مالية، واستيلائهما على الخزينة الثانية وتمكنهما من فتحها وعثروا بداخلها على 7 آلآف جنيه، 400 دولار وأضافا بتخلصهما من الخزينة الحديدية المشار إليها بإلقائها بالطريق العام وأضافا باقتصار دور المتهم الثالث على قيادة السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
 
وبمواجهة المتهم الثالث بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثانى أيدها تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى 1600 جنيه من متحصلات المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية ، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة، وأقر أن جملة المبلغ المالي المستولى عليه هو 7 الآف جنيه ، 400 دولار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

الموسكى

سرقة خزينة

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