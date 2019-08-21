قرار وزارى بإنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنشاء المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر، على أن يتكون المعهد من أقسام المختبرات الطبية وعلوم الآشعة والتصوير الطبى وتركيبات الأسنان، ويقبل المعهد بالنسبة للمرحلة الأولى الحاصلين على الثانوية العامة "علمى علوم" وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وفى المرحلة الثانية، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم، يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعهد، كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بشرط الحصول على تقدير "جيد" على الأقل، على أن تكون مدة الدراسية فى المعهد سنتان دراسيتان للمرحلة الأولى يمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم الفنى، وسنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها بنجاح درجة بكالوريوس تقنى، على أن يعتمد المؤهل من الوزير المختص ويلتزم المعهد بتطبيق الخطة الدراسية المعتمدة من لحنة قطاع معاهد العلوم الصحية.



