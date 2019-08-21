سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

قاتل زوجته يرشد عن الجزء العلوى للجثة بعد القبض عليه فى الهرم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:38 م
قاتل زوجته يرشد عن الجزء العلوى للجثة بعد القبض عليه فى الهرم جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرشد سائق متهم بقتل زوجته، وتقطيع جثتها نصفين عن مكان تخلصه من الجزء العلوى للجثة، بعد القبض عليه، معللا ارتكابه الجريمة، لشكه فى سلوكها، واتهامه لها بالخيانة.

وقال المتهم، إن خلافات زوجية جمعته بالمجنى عليها، خاصة بعد شكه فى سلوكها، وعلمه بخيانتها له، فقرر قتلها، حيث جهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ فى تحويل جثتها لنصفين، وتخلص من الجثة، حيث عثر رجال المباحث على الجزء السفلى بترعة المريوطية بالهرم، وجارى البحث عن الجزء الثانى للجثة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة، وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجنى عليها.

وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه فى سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


جريمة قتل

قتل زوجة

العثور على جثة

الهرم

أمن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة