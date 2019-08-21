قاتل زوجته يرشد عن الجزء العلوى للجثة بعد القبض عليه فى الهرم

أرشد سائق متهم بقتل زوجته، وتقطيع جثتها نصفين عن مكان تخلصه من الجزء العلوى للجثة، بعد القبض عليه، معللا ارتكابه الجريمة، لشكه فى سلوكها، واتهامه لها بالخيانة.

وقال المتهم، إن خلافات زوجية جمعته بالمجنى عليها، خاصة بعد شكه فى سلوكها، وعلمه بخيانتها له، فقرر قتلها، حيث جهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ فى تحويل جثتها لنصفين، وتخلص من الجثة، حيث عثر رجال المباحث على الجزء السفلى بترعة المريوطية بالهرم، وجارى البحث عن الجزء الثانى للجثة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة، وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجنى عليها.

وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه فى سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.