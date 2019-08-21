فيديو معلوماتى.. 6 حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. اعرفيها

كتبت ـ هند عادل

اختيار نوع الولادة سواء طبيعية أم قيصرية له قواعد وأساسيات كثيرة، أهمها الحفاظ على صحة الأم والجنين، ولا تفضل الكثير من السيدات أخذ قرار إجراء جراحة لميلاد طفلها لما يصاحبها من مضاعفات وأثار جراحة تستمر طوال حياتها نتيجة لشق البطن.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" قد يكون خيار الولادة القيصرية أكثر أمانا للأم وطفلها فى الكثير من الحالات وهى:

1ـ توقف المخاض نتيجة لعدم استجابة الرحم للانقباضات القوية التى قد تستمر لعدة ساعات.

2ـ إذا كان الجنين لا يحصل على أكسجين كاف ووجود مشاكل فى نبض القلب.

3ـ حالة الحمل فى توأم و أصبح وضع الأجنة غير طبيعى.

4ـ وجود مشكلة فى المشيمة.

5ـ التفاف الحبل السرى حول رقبة الجنين.

6ـ معاناة الأم من مشاكل بالقلب أو المخ.