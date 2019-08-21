فيديو.. لحظة إحباط محاولة تهريب صفقة مخدر الآيس "الشابو"

كتب محمود عبد الراضي

ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، بحوزتهم قرابة الـ100 كيلو جرام من ذات المخدر تقدر قيمتها بـ 200 مليون جنيه فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مروجى المواد المخدرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الإتجار غير المشروع دعماً للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع.