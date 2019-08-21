فيديو.. السياحة تروج لمدينة العلمين الجديدة على شبكة CNN العالمية.. وتطلق #My_Egypt

كتبت آمال رسلان

أذاعت قناة CNN العالمية الحوار الذي أجرته مع مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العلمين الجديدة، كاملا لمدة 3 دقائق فى برنامج "غرفة الاخبار" CNN Newsroom وهو واحد من أهم وأكثر البرامج مشاهدة على القناة، وسيعاد إذاعته أكثر من مرة، وهذا وقد برز على الشاشة أثناء الحوار (هاشتاج#MyEgypt ) الذى أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع CNN من خلال الشراكة مع شبكة CNN الدولية التي أعلنت عنها الوزارة في مايو الماضى والتي تهدف إلى تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.

وخلال الحوار تحدث مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العلمين الجديدة عن الحفل الذي أقامه بها يوم 2 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أسباب اختياره لمصر لإقامة حفلا كبيرا بها ، ومعربا عن إعجابه الشديد بجمال البحر فى الساحل الشمالي.

ويأتي ذلك في إطار الترويج للسياحة الترفيهية أحد أنواع الأنشطة السياحية التي توجد حالياً في مصر، وقد أكدت قناة CNN على أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي تمتلك اجمل شواطىء العالم، وأنها أصبحت الان تجذب السائحين من شتى الدول.

كما أعرب المغني الشهير خلال حواره مع CNN عن سعادته البالغة بالجمهور المصري الذي حضر الحفل، والذي بلغ ٨ آلاف من الشباب، وقال أنه يشعر أن مصر بلد مليء بالحب والدفء، وهذا ما لمسه في كل من قابلهم، وقال ان هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها الى مصر مؤكدا انها لن تكون الأخيرة بالنسبة له وأنه يتمنى إقامة العديد من الحفلات في مصر. وقال "راس" أنه يهتم كثيرا بمنصات التواصل الاجتماعي وبردود افعال متابعيه، مشيرا الى أنه وجد متابعة كبيرة له من شباب وفتيات مصر ممن شجعوه على إقامة حفله في مصر. وقال المغني الأمريكي الشهير أنه يدعو من خلال أغانيه والحفلات التي يقيمها حول العالم الى التواصل بين البشر، ونشر مفاهيم الحب والسلام. وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في مايو الماضي عن شراكتها مع شبكة CNN العالمية لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر يجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكةCNN، وهي واحدة من أكبر الشبكات الإخبارية العالمية وأكثرها انتشارا ومشاهدة.