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فى غضون 5 سنوات.. الإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 م
فى غضون 5 سنوات.. الإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التدخين
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية جديدة عن أن الإقلاع عن التدخين قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تقارب 40%.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن المدخنين الشرهين السابقين يمكنهم الوصول إلى مستوى بعد الإقلاع عن التدخين بمعدل 5 سنوات فقط.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر من 10 إلى 25 عامًا بعد الإقلاع عن التدخين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للمدخن السابق ليكون منخفضًا مثله مثل شخص لم يدخن أبدًا.

وقال فريق البحث من جامعة "فاندربيلت" في ناشفيل، إن النتائج توفر أدلة إضافية للمدخنين على الإقلاع الآن حتى يتمكنوا من البدء في إصلاح القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون إن معدلات التدخين لدى البالغين هي حاليًا منخفضة على الإطلاق في الولايات المتحدة، حيث انخفضت من 42% في الستينيات إلى 13.9% فى اليوم.

وفي المقابل، يتزايد عدد المدخنين السابقين، لكن من غير الواضح كم المخاطر الصحية التي يواجهونها.

وبحث الفريق عن مدخنين كثيفين يدخنون علبة واحدة على الأقل يوميًا لمدة 20 عامًا.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع المدخنين الشرهين الحاليين ، فإن المدخنين السابقين الذين أقلعوا عن التدخين يمكن أن يقللوا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في غضون خمس سنوات.

وقال "دنكان": "أظهرت الدراسات السابقة وجود علاقة بين الإقلاع وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

 


التدخين

اضرار التدخين

تدخين السجائر

الاقلاع عن التدخين

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