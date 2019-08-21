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فى ذكرى إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفيتى.. ماذا تعرف عن دولة لاتفيا؟

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:19 م
فى ذكرى إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفيتى.. ماذا تعرف عن دولة لاتفيا؟ برلمان لاتفيا
كتب - بيشوى رمزى

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تحل اليوم الذكرى الـ28 لإعلان دولة لاتفيا استقلالها عن الاتحاد السوفيتى، حيث أصبحت دولة مستقلة فى 21 أغسطس 1991، وذلك قبل شهور من نهاية الحرب الباردة، والتى أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتى.

 

"اليوم السابع" يرصد أهم المعلومات عن دولة لاتفيا:

 

تأسست جمهورية لاتفيا في 18 نوفمبر 1918، بعد ان أعلنت استقلالها في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

بحلول الثلاثينيات من القرن العشرين، أصبحت البلاد استبدادية بشكل متزايد بعد الانقلاب الذي حدث عام 1934، والذى أدى إلى وصول كيرليس أولمانيس إلى السلطة.

- مع بداية الحرب العالمية الثانية، اندمجت لاتفيا قسريا للاتحاد السوفيتى.

- تعد اللغة اللاتفية هي اللغة الرسمية في دولة لاتفيا، كما يوجد هناك عدد من اللغات البلطيقية.

- كان اللاتس هو عملة دولة لاتفيا الرسمية حتى عام 2014، وبعد ذلك تم استبداله باليورو.

- تعد الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية في دولة لاتفيا.

- تعتمد الصناعة في دولة لاتفيا علي صيد الأسماك وتعليبها.

- من أهم المنتجات الزراعية في دولة لاتفيا بنجر السكر، الحبوب والبطاطس.

 


الاتحاد السوفيتى

لاتفيا

ذكرى استقلال لاتفيا

الحرب الباردة

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