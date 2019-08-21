فصل عمال بمستشفى كفر الزيات ومجازاة النائب الإدارى فى واقعة طرد مريض الإيدز

وكان مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، قد شهد واقعة مؤسفة بعد قيام مواطن مدمن للمخدرات بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بالمستشفى، بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئى له وتبين إصابته بمرض الإيذر.

وسادت حالة من الفزع بين المرضى بالمستشفى بعد علمهم بإصابة المذكور بمرض الإيدز، وقام عمال المستشفى بحمله وإلقائه خارج المستشفى ووضعه فى توك توك لنقله إلى مستشفى حميات كفر الزيات.

وانتقلت لجنة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الصحة للمستشفى للتحقيق فى الواقعة، وانتهى التحقيق إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بخصم أيام من راتبه، وفصل عمال النظافة مرتكبى الواقعة.