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فصل عمال بمستشفى كفر الزيات ومجازاة النائب الإدارى فى واقعة طرد مريض الإيدز

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:22 م
فصل عمال بمستشفى كفر الزيات ومجازاة النائب الإدارى فى واقعة طرد مريض الإيدز مريض الإيدز بكفر الزيات
الغربية – مصطفى عادل

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قرر الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فصل عاملين بشركة النظافة بمستشفى كفر الزيات، ومجازاة الطبيب النائب الإدارى بالمستشفى بخصم أيام من راتبه، فى واقعة قيام العمال بسحب مريض مصاب بالإيدز على الأرض، وطرده خارج المستشفى.

 

وكان مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، قد شهد واقعة مؤسفة بعد قيام مواطن مدمن للمخدرات بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بالمستشفى، بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئى له وتبين إصابته بمرض الإيذر.

 

 وسادت حالة من الفزع بين المرضى بالمستشفى بعد علمهم بإصابة المذكور بمرض الإيدز، وقام عمال المستشفى بحمله وإلقائه خارج المستشفى ووضعه فى توك توك لنقله إلى مستشفى حميات كفر الزيات.

 

وانتقلت لجنة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الصحة للمستشفى للتحقيق فى الواقعة، وانتهى التحقيق إلى مجازاة الطبيب النائب الإداري بخصم أيام من راتبه، وفصل عمال النظافة مرتكبى الواقعة.

 


مريض الايدز

مستشفى كفر الزيات العام

طرد مريض الايدز

صحه الغربيه

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