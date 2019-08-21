عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة" و"المدينة" استقبلت 73 ألف حاج مصرى

من جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 247 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 188 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 59 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 280 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفى ذات السياق أكد الدكتور عمرو قنديل، تقديم الخدمة الطبية لـ418 من الحجاج غير المصريين المترددين على عيادات البعثة الطبية بالمدينة المنورة وأضاف أن الخدمة الطبية المميزة التى تقدمها البعثة الطبية للحج جذبت عدداً من الحجاج غير المصريين لتلقى الخدمة الصحية ولفت إلى أن عيادات البعثة تقدم خدماتها العلاجية للمصريين وغير المصريين "الراغبين فى تلقى الخدمة الطبية" على حدٍّ سواء، قائلاً "نحن نخدم جميع ضيوف الرحمن".

وأشار "قنديل" إلى أنه تمت مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بعيادات المدينة المنورة، مؤكداً على توافر مخزون وفير من الأصناف الدوائية تكفي لآخر فوج مصرى يغادر الأراضى السعودية.

وأشاد "قنديل" بجهود الفريق الطبى للبعثة بالمدينة المنورة وما يقدمونه من خدمات صحية لضيوف الرحمن وأوضح أن جميع الحالات بالمستشفيات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، موجهاً الشكر للسلطات ووزارة الصحة السعودية لما يقدمونه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمصريين وغير المصريين من ضيوف الرحمن.