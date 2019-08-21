عودة 5700 حاج من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لمصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

تواصل شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة على مدار اليوم الأربعاء، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5700 حاجًا.