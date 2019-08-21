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عودة 5700 حاج من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لمصر للطيران

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:03 م
عودة 5700 حاج من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لمصر للطيران مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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تواصل شركة مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، حيث تسير الشركة على مدار اليوم الأربعاء، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5700 حاجًا.
 
 
ومن المقرر أن تنطلق11 رحلة لمصر للطيران من جدة لنقل 2200 حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالى، و15 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2500 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط وبورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
 

 


مصر للطيران

الأراضي المقدسة

حجاج

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