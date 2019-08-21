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عودة 5 آلاف حاج من أعضاء الجمعيات إلى أرض الوطن حتى الآن

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:12 ص
عودة 5 آلاف حاج من أعضاء الجمعيات إلى أرض الوطن حتى الآن حجاج بيت الله الحرام
كتب مدحت وهبة

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تلقت وزيرة التضامن تقريرا من رئيس بعثة حج الوزارة عن خطة عودة حجاج الجمعيات من الاراضى المقدسة الى  الوطن. بعد انتهاء مناسك الفريضة.

وأعلن  ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى أن رحلات التفويج يتم  بانتظام وأنه منذ بدء عمليات التفويج فى  وحتى اليوم  بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد اتمام نعمته عليهم بالحج حيث  بلغ 5233 حاجا وأن إجمالى الحجيج الآن بالأراضى المقدسة 7095 حاجا منهم 4649  بمكة المكرمة و2446  حاجا بالمدينة المنورة لزيارة مسجدالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأضاف عبد الموجود أنه من المقرر أن يشهد غدا الخميس  عودة 580  حاجا من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظات الشرقية والقاهرة والمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة علىان يتم التفويج من مطار جدة الى مطار القاهرة مشيرا إلى تواصل عمليات التفويج حتى 30 أغسطس الجارى لتفويج 12 ألف حاج هم بعثة ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية.
 


التضامن

أيمن عبد الموجود

عودة حجاج الجمعيات

تفويج حجاج الجمعيات

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