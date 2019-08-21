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عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضى المقدسة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:08 م
عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضى المقدسة عودة الحجاج -ارشيفية
كتب زكى القاضى

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عادت بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعثة الحج للقوات المسلحة التى تنظمها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج.
 
وضمت البعثة العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، وذلك فى إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التى توفرها القوات المسلحة لأبنائها المقاتلين.
 
وأشاد حجاج البعثة بمستوى التنظيم والإعداد الجيد وتوفير سبل الراحة لأداء المناسك، بدءاً من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية وقدموا الشكر والإمتنان للقيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام الكبير والرعاية المستمرة التى توليها القوات المسلحة بهم وبأبنائهم كما أعربوا عن تقديرهم وإعتزازهم بالقوات المسلحة التى لا تنسى أبنائها أبداً، خاصة الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن وترابه المقدس.
 
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد وجهت بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ  على سلامة ضيوف الرحمن حيث قامت إدارة الشئون المعنوية بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لتسهيل أداء مناسك الحج
 
 

القوات المسلحة

بعثة الحج

الجيش المصرى

المطار

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