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عمليات الثانوية الأزهرية: لا شكاوى من امتحان مادة التفسير للقسم الأدبى

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:58 ص
عمليات الثانوية الأزهرية: لا شكاوى من امتحان مادة التفسير للقسم الأدبى الثانوية الازهرية-ارشيفية
كتب لؤى على

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انتهت اللجنة الأولى لامتحانات طلاب الدور الثانى للثانوية الازهرية ، القسم الأدبى ،حيث أدى الطلاب الامتحان بمادة التفسير ، فى اليوم الخامس لامتحانات الثانوية.
 
وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان التفسير لم يرد للقطاع أى شكاوى ،ولم ترصد فرق التفتيش المنتشرة بلجان الجمهورية ،اى ملاحظات بورقة الاسئلة.
 
يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.

الثانوية الازهرية

تنسيق الثانوية الازهرية

الدور الثانى للثانوية

مادة التفسير

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