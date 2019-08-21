علماء يطورون اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال السنوات العشر القادمة بدقة 80٪

كتب بيتر إبراهيم

طور الباحثون فحص دم يمكن أن يتوقع فرصتك للموت في السنوات العشر القادمة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشف العلماء في ألمانيا عن 14 علامة بيولوجية في الدم يبدو أنها تؤثر على خطر الوفاة ، بعد تحليل 44000 شخص.

وقال العلماء أن المؤشرات الحيوية ترتبط بكل شيء بدءًا من المناعة والسيطرة على الجلوكوز وحتى الدهون والالتهابات.

ووجدت تجربة على المؤشرات الحيوية أنها كانت دقيقة بنسبة 83% في التنبؤ بما إذا كان شخص ما سيموت في السنتين التاليتين إلى 16 عامًا.

ويأمل العلماء أن النتائج قد تؤدي إلى فحص الدم قد تستخدم يوم واحد لتوجيه علاج المريض، مثل تقييم ما إذا كان شخص مسن ضعيف للغاية لعملية جراحية.

وقد وصف الخبراء الدراسة بأنها "خطوة مثيرة" ، لكن التشديد على إجراء مزيد من الأبحاث مطلوب قبل أن يمكن استخدام الاختبار في "الحياة الحقيقية".

ويمكن للأطباء عمومًا أن يتنبؤوا بما إذا كان شخص ما سيموت خلال العام المقبل بناءً على عوامل مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ومع ذلك ، فإن تقييم مخاطر الوفيات لدى الشخص على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة سيكون أكثر "تعقيدًا" ، كما كتب الفريق في مجلة Nature Communications.