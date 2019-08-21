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عشان تحميه من الشفة الأرنبية.. حاجات لازم تبعدى عنها وانتى حامل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:00 ص
عشان تحميه من الشفة الأرنبية.. حاجات لازم تبعدى عنها وانتى حامل الشفة الارنبية-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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الشفاه الأرنبية واحدة من العيوب الخلقية التى يتعرض لها الأطفال، وفيها لا تتشكل شفاه الطفل بشكل طبيعى مثل باقى الأطفال، وقد تكون بسبب إصابة الأم ببعض الأمراض المزمنة خلال فترة الحمل أو نتيجة سوء التغذية.

وحسب ما ذكره موقع cleftprevention فإن هناك بعض الأشياء التى يجب أن تبتعد عنها الأمهات أثناء الحمل للوقاية من ولادة أطفال مصابين بالشفاه الأرنبية وهى:

ابعدى عن التدخين

فقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن التدخين خلال الحمل يزيد من خطر إصابة الأطفال بالعيوب الخلقية وخصوصا الشفاه الأرنبية.

الشفة الارنبية
الشفة الارنبية

متهمليش الفيتامينات
 

إهمال تناول الفيتامينات وخصوصا حمض الفوليك، يؤثر على صحة الأجنة ويعرضهم لنقص النمو والتعرض للعيوب الخلقية المختلفة ولعل أبرزها الشفاه الأرنبية.

بلاش مشروبات كحولية              

المشروبات الكحولية من ابرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة المرأة الحامل والجنين وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الأجنة والعيوب الخلقية، كما أنها قد تسبب الاجهاض.

حافظى على وزنك
 

الامهات البدينات أكثر عرضا للإصابة بولادة أطفال الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية الأخرى، لذلك ينصح بتجنب السمنة والمحافظة على وزن الجسم.

مش أى دوا تاخديه
 

يجب على المرأة الحامل عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فهناك بعض الأدوية التى تؤثر على صحة الجنين وتزيد من خطر الاصابة بالتشوهات الخلقية.

 


الشفة الارنبية

الشفاه

الاطفال

عيوب خلقية

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