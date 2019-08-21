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عايز تخس ومش قادر تبطل أكل.. اعرف الحل من الدكتورة دعاء سهيل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:00 م
عايز تخس ومش قادر تبطل أكل.. اعرف الحل من الدكتورة دعاء سهيل الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل
تقرير خاص

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من أكثر أسباب السمنة شيوعا هو الشعور بالجوع، خاصة أن كثيرين يشعرون بالجوع المستمر على مدار اليوم مما يجعلهم يأكلون كثيرا، وبالتالي يزيدون في الوزن، وإذا حاولوا إنقاص أوزانهم باتباع حمية غذائية يفشلون سريعا لشعورهم الدائم بالجوع.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، تؤكد من خلال التقرير التالي أنه من السهل التغلب على مشكلة الجوع المستمر، وتكشف عن اسهل الطرق للتغلب على هذه المشكلة.

3 توصيات لمن يعاني من مشكلة الجوع المستمر
3 توصيات لمن يعاني من مشكلة الجوع المستمر

 

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" ان مشكلة الجوع الدائم هي مشكلة تؤرق العديد من المرضى سواء تناول الطعام داخل المنزل او تناول الطعام السريع في المطاعم ففي الحالتين علينا ان نقمع الشهية المرتفعة، وهذا لا يأتي بالحرمان من الطعام فانا ضد حرمان المريض من تناول الاكلات المحببة له ولكن هذا المريض يحتاج الي وسيلة مساعدة تقلل من شعوره بالجوع الدائم لان هذه هي المشكلة التي يعاني منها.

محتويات كورس التخسيس لمريض الشهية المرتفعة
محتويات كورس التخسيس لمريض الشهية المرتفعة

 

* محتويات كورس التخسيس للتغلب على الجوع:
 

واشارت انه يجب ان يحتوي كورس التخسيس على مجموعة من الالياف العالية التي تساعد على قمع الشهية هذا بالطبع بعد التعرف على الحالة الصحية للمريض، ويجب ان يحتوي كورس التخسيس على نسبة عالية جدا من الجارسينيا فهو مفيد جدا لمن يعاني من شهية عالية،ـ فهو يحتوي على حمض HCA المسئول على محاربة هرمون الياس المسئول عن تخزين الدهون في الجسم ، كما انه يساعد كثيرا على قمع الشهية.

واكدت الدكتورة دعاء سهيل ان هذه الحوارق قادرة على تفتيت الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم ذات العمر الطويل، وتقلل الشهية، مع تنشيط عملية الايض والحرق في جسم المريض.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل  عبر "فيس بوك":

 

الدكتورة  دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

 

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

 

للتواصل-دعاء-سهيل

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

 البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

                            

 


الدكتورة دعاء سهيل

كورس التخسيس

التخسيس اون لاين

الجوع المستمر

الجرسينيا

هرمون اللابتين

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