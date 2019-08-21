طلاب الدور الثانى بالثانوية يؤدون اليوم امتحان الجبر والهندسة الفراغية والإحصاء

كتب محمود طه حسين

يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالي عدد 3558 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة الإحصاء بإجمالي عدد 7092 طالب وطالبة.

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 1 طالب.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.