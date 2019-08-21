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طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية والإحصاء

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:23 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحان الجبر والهندسة الفراغية والإحصاء امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) بإجمالى 3558 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة الإحصاء بإجمالى عدد 7092 طالب وطالبة.

بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالى عدد 1 طالب.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.


 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الجبر والهندسة الفراغية الدور الثانى للثانوية العامة

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