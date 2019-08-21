ضبط 941 كيلو مايونيز داخل مصنع غير مرخص فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط قرابة 1000 كيلو جرام مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى داخل مصنع سلع غذائية غير مرخص بالدقهلية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجرائم التموينية بشتى صورها، ولاسيما جرائم الغش التجارى لحماية المواطنين.

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( المدير المسئول عن مصنع مواد غذائية "مايونيز" بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ) وذلك لحيازته (941 كيلو جرام مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى بدون ترخيص ومدون عليها بيانات خلافاً للحقيقة وغير مكتملة البيانات) وذلك لإنتاج المايونيز بدون ترخيص وتدوين عليه بيانات دون الحقيقة وغير مكتملة البيانات.