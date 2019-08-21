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ضبط 808 هارب من أحكام قضائية بمحافظة أسوان

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:41 م
ضبط 808 هارب من أحكام قضائية بمحافظة أسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط  808 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  199 هاربا من جنح الحبس الجزئي، وضبط  35 هاربا من جنح الحبس المستأنف.
 
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 456 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و187 محكوم عليهم فى جنح المخالفات.
 
تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 

المباحث الجنائية

تنفيذ الأحكام

سرقة

احكام

امن اسوان

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