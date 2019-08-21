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ضبط 6 من المتهمين بالتعدى على معاق ذهنيًا بصالون حلاقة فى الشرقية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:11 ص
ضبط 6 من المتهمين بالتعدى على معاق ذهنيًا بصالون حلاقة فى الشرقية مديرية أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمشتول السوق بالشرقية، منذ قليل، القبض على 6 من الشباب المشتركين فى التعدى بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيًا داخل صالون حلاقة بقرية كفر إبراش.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على فيس بوك، قد تدولوا مقطع فيديو لتعدى 3 شباب بالضرب المبرح على شاب معاق ذهنيًا، بقرية كفر أبراش مركز مشتول السوق بالشرقية، وسط حالة من الغضب والاستياء الشديد.

وأفاد شهود عيان بالقرية لـ"اليوم السابع"، أن الواقعة حدثت داخل صالون حلاقة بالقرية.

وطالب عدد من رواد السوشيال ميديا، بالقبض على الشباب المتواجدين فى الفيديو، لتعديهم على الشاب بشكل غير إنسانى.

وتمكن الرائد أحمد بنديرى، رئيس مباحث مشتول السوق، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 6 من الشباب المشتركين فى واقعة الضرب وتصوير الواقعة.


الشرقية

كفر ابراش

مشتول السوق

معاق ذهنيا

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