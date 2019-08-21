ضبط 4317 هاربا من أحكام وتحصيل 134195 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4317 متهما، منهم 1250 حكما جزئيا، و 141 حكم مستأنف، و 2864 حكم غرامات، و53 حكم مخالفات، وضبط 9 متهمين هاربين من جناية منهم هارب من مؤبد، كما تم تحصيل 134 ألفا و195 جنيه غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.