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ضبط مطبعتين بداخلهما مطبوعات لعلامات تجارية مقلدة فى عين شمس

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:37 م
ضبط مطبعتين بداخلهما مطبوعات لعلامات تجارية مقلدة فى عين شمس مطبعة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مطبعتين بمنطقة عين شمس، بداخلهما مطبوعات تحمل علامات تجارية مقلدة بدون تصريح من الجهات المعنية وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة. 
 
   
وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط "عامل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس" لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (500 من المطبوعات مدون عليها أسماء منتجات لمستلزمات الأطفال).
 
 
كما تم ضبط "عامل بمطبعة كائنة بدائرة القسم ".لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة وبالتفتيش عُثر بداخلها على (400 من المطبوعات مدون عليها "أسماء شركات تجارية").
 
 
وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

مطابع غير مرخصة

عين شمس

تقليد مطبوعات

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