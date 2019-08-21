ضبط صاحب مخبز بدار السلام استولى على 57 طن دقيق مدعم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دارالسلام (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها سبعة وخمسون طن بالتلاعب فى السجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابه الشخصى ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات التموينية في ضبط (1002) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر ، بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه (30000) عبوة "سجائر" مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، (104) عبوة "معسل"، (34950) قطعة بندرول مقلد وبدون مستندات تدل على مصدرها.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط مسئول مصنع لحوم "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية قدرها (4,050) أربعة أطنان وخمسون كيلو جرام (لحوم- دواجن) (3,400) ثلاثة أطنان وأربعمائة كيلو جرام "أرز- زيت طعام- توابل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات تدل على مصدرها، فضلاً عن ضبط مسئول شركة غير مرخصة لإنتاج وتعبئة ملح الطعام بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "ملح الطعام" مستخدماً فى ذلك ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية والمحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية "على غير الحقيقة" ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تم ضبط (253) طن "ملح سياحات مستلزمات إنتاج"مخصص للإغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى، (25,486) طن ملح طعام "منتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية "على غير الحقيقة" غير صالح للإستهلاك الآدمى، (5) طن "ملح طعام تحت التعبئة- معبأ داخل شكائر بدون بيانات".. بإجمالى مضبوطات (283,486) طن ملح طعام.