سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط صاحب مخبز بدار السلام استولى على 57 طن دقيق مدعم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:38 م
ضبط صاحب مخبز بدار السلام استولى على 57 طن دقيق مدعم دقيق_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
 
وأثمرت الحملات التموينية عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دارالسلام (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها سبعة وخمسون طن بالتلاعب فى السجلات الخاصة بتحركات الدقيق والتصرف فيها لحسابه الشخصى ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
ونجحت الحملات التموينية في ضبط (1002) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتجارة السجائر ، بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه (30000) عبوة "سجائر" مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، (104) عبوة "معسل"، (34950) قطعة بندرول مقلد وبدون مستندات تدل على مصدرها.
 
وتمكنت الحملات التموينية من ضبط مسئول مصنع لحوم "غير مرخص" بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كمية قدرها (4,050) أربعة أطنان وخمسون كيلو جرام (لحوم- دواجن) (3,400) ثلاثة أطنان وأربعمائة كيلو جرام "أرز- زيت طعام- توابل" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات تدل على مصدرها، فضلاً عن ضبط مسئول شركة غير مرخصة لإنتاج وتعبئة ملح الطعام بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "ملح الطعام" مستخدماً فى ذلك ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية والمحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية "على غير الحقيقة" ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، تم ضبط (253) طن "ملح سياحات مستلزمات إنتاج"مخصص للإغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستهلاك الآدمى، (25,486) طن ملح طعام "منتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها إحدى العلامات التجارية "على غير الحقيقة" غير صالح للإستهلاك الآدمى، (5) طن "ملح طعام تحت التعبئة- معبأ داخل شكائر بدون بيانات".. بإجمالى مضبوطات (283,486) طن ملح طعام.

حملات تموينية

رقابة على الاسواق

اموال الدعم

الدقيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. اختيار مديرا فنيا للمنتخب أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة