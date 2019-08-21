سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط أدمن صفحة "دور تانى ثانوية عامة" لتسريب الامتحانات.. صور

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:33 ص
ضبط أدمن صفحة "دور تانى ثانوية عامة" لتسريب الامتحانات.. صور المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين لترويجهما سماعات أذن صغيرة الحجم لاستخدامها فى أعمال الغش بلجان الامتحانات، وآخر لنشره مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات الامتحانات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

 

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرضه بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة.

 

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط سماعة بلوتوث صغيرة الحجم مخصصه للغش والكارت الخاص بتشغيلها وكذا جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وهاتف محمول آخر، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الإعلان، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن عرضه سماعات صغيرة للغاية لاستخدامها فى الغش بمقابل مادى.

 

واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع "شخص آخر، مقيم بذات الدائرة" -تم ضبطه- لتوسيع نشاطهما فى بيع السماعات للطلاب الراغبين أثناء أداء الامتحانات، والاستفادة منهم مادياً.

 

وفى سياق متصل، تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن قنا من ضبط "طالب مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا" لقيامه بإدارة مجموعة تحت مسمى "دور تانى ثانوية عامة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان.

 

وضبط بحوزة المتهم "هاتف محمول" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات وأسئلة امتحان اللغة العربية "دور ثانى"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب بغرض الاستفادة المادية.

 

وأسفرت الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط 4 طلاب لقيامهم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة (دور ثانى) والإجابات الخاصة بها على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، وبحوزتهم هواتف محمولة عليها صور أسئلة امتحان مادة (اللغة الإنجليزية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أحد المتهمين
أحد المتهمين

المضبوطات
المضبوطات

متهم
متهم

غش

الثانوية العامة

صفحات الغش

تسريب الامتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى من امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:12 م

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة قبل أيام من انطلاق اختبارات الدور الثانى

الخميس، 15 أغسطس 2019 01:04 ص

نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة: 33 طالبا بقائمة أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد:حصر المتفوقين بالكنترولات قريبا.. عبد الحكم: اختيارهم يتم وفق ضوابط محددة تحمل الشفافية.. ومن الصعب حصول طلاب على نسبة نجاح 100%

الخميس، 11 يوليه 2019 07:00 ص

امتحانات الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات عن انتهاء ماراثون الاختبارات

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

الأهلى يبحث عن مهاجم أجنبي.. ويسعى لتسويق جيرالدو

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

برشلونة فى أزمة بسبب كوتينيو.. فالفيردى مهدد بمواجهة ريال بيتيس بدون هجوم بالدوري الإسباني.. مشاركة ميسي محل شك.. سواريز وديمبلي خارج الحسابات.. جريزمان المهاجم الوحيد.. وشبح الخسارة الثانية يلوح فى الأفق

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

محمد رمضان يعد جمهوره بأكثر من مفاجأة فى حفله بالساحل الشمالى

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

إنشاء أكبر جسر فى العالم للحيوانات البرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. تنظيم إجراء الانتخابات أبرزها

سوبر كورة.. 5 ملفات أمام رئيس الجبلاية الجديد.. تنظيم إجراء الانتخابات أبرزها

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

جهاز فنى كامل.. هاشتاج جماهير الأهلى للخطيب عبر "تويتر" بعد إقالة لاسارتى

فيديو معلوماتى.. 6 حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. اعرفيها

فيديو معلوماتى.. 6 حالات يجب فيها اتخاذ قرار الولادة القيصرية.. اعرفيها

دقوا المزاهر يلا.. حفل زفاف قط وقطة يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعى

دقوا المزاهر يلا.. حفل زفاف قط وقطة يثير الجدل بمواقع التواصل الاجتماعى

الفنان الأهلاوي هيثم شاكر لـ"سوبر كورة": لاسارتي كان لازم يمشى ومتعب الحل

الفنان الأهلاوي هيثم شاكر لـ"سوبر كورة": لاسارتي كان لازم يمشى ومتعب الحل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة