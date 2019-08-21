ضبط أدمن صفحة "دور تانى ثانوية عامة" لتسريب الامتحانات.. صور

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين لترويجهما سماعات أذن صغيرة الحجم لاستخدامها فى أعمال الغش بلجان الامتحانات، وآخر لنشره مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات الامتحانات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان بأحد مواقع التسوق الإلكترونى متضمن عرضه بيع سماعات "بلوتوث" ضد التشويش تستخدم فى الغش أثناء انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة "طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى- الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط سماعة بلوتوث صغيرة الحجم مخصصه للغش والكارت الخاص بتشغيلها وكذا جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وهاتف محمول آخر، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الإعلان، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن عرضه سماعات صغيرة للغاية لاستخدامها فى الغش بمقابل مادى.

واعترف المتهم بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع "شخص آخر، مقيم بذات الدائرة" -تم ضبطه- لتوسيع نشاطهما فى بيع السماعات للطلاب الراغبين أثناء أداء الامتحانات، والاستفادة منهم مادياً.

وفى سياق متصل، تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن قنا من ضبط "طالب مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا" لقيامه بإدارة مجموعة تحت مسمى "دور تانى ثانوية عامة" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان مادة اللغة العربية "دور ثانى" أثناء انعقاد اللجان.

وضبط بحوزة المتهم "هاتف محمول" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات وأسئلة امتحان اللغة العربية "دور ثانى"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتسهيل الغش للراغبين من الطلاب بغرض الاستفادة المادية.

وأسفرت الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط 4 طلاب لقيامهم بنشر أسئلة امتحانات الثانوية العامة (دور ثانى) والإجابات الخاصة بها على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى، وبحوزتهم هواتف محمولة عليها صور أسئلة امتحان مادة (اللغة الإنجليزية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.