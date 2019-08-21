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صور.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة الاشغالات والمخالفات بالمدينة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:07 م
صور.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة الاشغالات والمخالفات بالمدينة رئيس جهاز الشروق يقود حمله لازالة الاشغالات
كتب أحمد حسن

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قاد المهندس عبد الروءف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق حملة مكبرة مع قيادات شرطة مرافق الشروق على مناطق إسكان الشباب ومنطقة الـ100م الجنوبى والمجاورة د2 بالحى الثانى والمنطقة الخامسة بالإسكان المتميز.

 

وأضاف عبد الروءف الغيطى، أن هذه الحملة سيتبعها عدة حملات مكثفة بشكل شبه يومى بجانب الحملات الليلية المفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

 

وأكد رئيس الجهاز أنه تم رفع الإشغالات بالأسواق التجارية بالمولات والباعة الجائلين بمراكز الخدمات وتم التحفظ على المضبوطات حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (1)
حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (1)

 

حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (2)
حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (2)

 

حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (3)
حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (3)

 

حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (4)
حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (4)

 

حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (5)
حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (5)

 

حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (6)
حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (6)

 


وزاره الاسكان

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ازاله الاشغالات

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