صور.. رئيس جهاز الشروق يقود حملة لإزالة الاشغالات والمخالفات بالمدينة

كتب أحمد حسن

قاد المهندس عبد الروءف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق حملة مكبرة مع قيادات شرطة مرافق الشروق على مناطق إسكان الشباب ومنطقة الـ100م الجنوبى والمجاورة د2 بالحى الثانى والمنطقة الخامسة بالإسكان المتميز.

وأضاف عبد الروءف الغيطى، أن هذه الحملة سيتبعها عدة حملات مكثفة بشكل شبه يومى بجانب الحملات الليلية المفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم رفع الإشغالات بالأسواق التجارية بالمولات والباعة الجائلين بمراكز الخدمات وتم التحفظ على المضبوطات حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (1)



حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (2)



حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (3)



حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (4)



حملة مكبرة لازالة الاشغالات والمخالفات بمدينة الشروق (5)