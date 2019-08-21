سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:50 م
صور.. انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل
كتب ــ وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 21 وحتى 24 من أغسطس بمقر المدينة الكائن بحدائق اكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أكثر  من 3000 زائر من مختلف المدارس والجامعات المصرية.
 
ينظم طلاب مدينة زويل، هذا المهرجان سنويا ويهدف إلى تبسيط العلوم وعرضها بطريقة شيّقة تُناسب طُلّاب المدارس والجامعات، وكذلك غيرهم من غير المُتخصّصين، بحضور لفيف من أساتذة الجامعات والكتاب والعلماء والباحثين والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل والدكتور إبراهيم الشربيني الرئيس المؤسس للمهرجان ومدير برنامج علوم النانو ومركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
 
وينقسم  المهرجان إلي 3 مكونات رئيسية  وهى: المسرح الرئيسي – العروض والمحاضرات - التجارب العلمية. حيث من المقرر أن تكون هناك 4 عروض علمية لتبسيط العلوم و 4 تجارب علمية لكل مجموعة ويتخللها مسرحية صغيرة بالإضافة إلى المحاضرات الشيقة التي تتم علي مدار اليوم للحضور.
 
وأعرب الدكتور إبراهيم الشربيني أستاذ علوم النانو والرئيس المؤسس للمهرجان  عن سعادته باستمرار اتحاد طلاب جامعة العلوم و التكنولوجيا بمدينة زويل  بتنظيم مهرجان العلوم للمرة الرابعة على مدار تاريخ المدينة.
 
وأوضح الشربيني أن المهرجان يهدف هذه المرة لتسليط الضوء علي الثورة والتطور فى مجال العلوم بمصر منذ القدماء المصريين والى يومنا هذا وما تم التوصل إليه لخدمة الإنسانية بأكملها.
 
كما أنه من المقرر أن يحضر العالم المصري والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب وأحد أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى في اليوم الثاني من المهرجان لتسليط الضوء على  التطور الهائل في العلوم و كيفية الاستفادة.
 
يُقام المهرجان السنوي هذا العام 2019 بالتعاون المُشترك بين اتحاد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل واتحاد طلّاب كليّة الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية مدينة زويل وشركة أوراسكوم.
 
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (1)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (1)
 
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (3)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (3)

انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (4)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (4)

انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (5)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (5)

انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (6)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (6)

انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (7)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (7)

انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (8)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (8)

انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (9)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (9)

انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (10)
انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل (10)
 

مدينة زويل

مهرجان العلوم

تبسيط العلوم

طلاب مدينة زويل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بسبب زيادة الإقبال..مدينة زويل تمد باب القبول بجامعتها حتى 8 أغسطس

الخميس، 01 أغسطس 2019 10:47 ص

إغلاق باب القبول فى جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل 31 يوليو الجارى

الإثنين، 22 يوليه 2019 01:03 م

السبت.. مدينة زويل تحتفل بتخريج دفعتى 2018 و2019 بجامعة العلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 01 يوليه 2019 06:43 م

لطلاب الثانوية.. مدينة زويل تعلن خريطة الطلاب المقرر قبولهم العام الحالى

الأربعاء، 26 يونيو 2019 04:10 م

"تعليم البرلمان" تناقش غدا تعديل قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

سوبر كورة ينفرد بنشر مشروع لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

مدرب وست بروميتش : أحمد حجازي يتمتع بعقلية احترافية ويبكى بسبب الإصابة

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

طلائع الجيش يلاقى المنيا ودياً الأحد المقبل

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

شاهد فى دقيقة.. قصة تجارة "مايك تايسون" بالمخدرات وأرباحه الشهرية

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

محمد صلاح بيمشى على المياه قبل قمة ليفربول ضد أرسنال.. فيديو

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

فيفا يختار الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباريات بمونديال الشباب بالبرزايل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة