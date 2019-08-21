صور.. انطلاق النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان العلوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من 21 وحتى 24 من أغسطس بمقر المدينة الكائن بحدائق اكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أكثر من 3000 زائر من مختلف المدارس والجامعات المصرية.

ينظم طلاب مدينة زويل، هذا المهرجان سنويا ويهدف إلى تبسيط العلوم وعرضها بطريقة شيّقة تُناسب طُلّاب المدارس والجامعات، وكذلك غيرهم من غير المُتخصّصين، بحضور لفيف من أساتذة الجامعات والكتاب والعلماء والباحثين والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل والدكتور إبراهيم الشربيني الرئيس المؤسس للمهرجان ومدير برنامج علوم النانو ومركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وينقسم المهرجان إلي 3 مكونات رئيسية وهى: المسرح الرئيسي – العروض والمحاضرات - التجارب العلمية. حيث من المقرر أن تكون هناك 4 عروض علمية لتبسيط العلوم و 4 تجارب علمية لكل مجموعة ويتخللها مسرحية صغيرة بالإضافة إلى المحاضرات الشيقة التي تتم علي مدار اليوم للحضور.

وأعرب الدكتور إبراهيم الشربيني أستاذ علوم النانو والرئيس المؤسس للمهرجان عن سعادته باستمرار اتحاد طلاب جامعة العلوم و التكنولوجيا بمدينة زويل بتنظيم مهرجان العلوم للمرة الرابعة على مدار تاريخ المدينة.

وأوضح الشربيني أن المهرجان يهدف هذه المرة لتسليط الضوء علي الثورة والتطور فى مجال العلوم بمصر منذ القدماء المصريين والى يومنا هذا وما تم التوصل إليه لخدمة الإنسانية بأكملها.

كما أنه من المقرر أن يحضر العالم المصري والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب وأحد أعضاء المجلس الاستشاري الأعلى في اليوم الثاني من المهرجان لتسليط الضوء على التطور الهائل في العلوم و كيفية الاستفادة.

يُقام المهرجان السنوي هذا العام 2019 بالتعاون المُشترك بين اتحاد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل واتحاد طلّاب كليّة الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية مدينة زويل وشركة أوراسكوم.