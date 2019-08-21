صور.. السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية

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أمر المدعى العام فى مدينة أجريجينتو الإيطالية باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "أوبن أرمز" التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، والعالقة قرب السواحل الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن المدعى لويجى باتروناجو أصدر أمر الاحتجاز بعد تفقده للسفينة رفقة الشرطة والأطباء.

ومن المقرر إنزال نحو 80 مهاجرا من متن السفينة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي باتت السفينة عالقة في عرض البحر بالقرب منها منذ 19 يوما.

وكان طاقم السفينة قد طلب من السلطات الإيطالية استقبال المهاجرين الذين كان عددهم 90 شخصا، لكن السلطات الإيطالية رفضت دخول السفينة لموانئها واقترحت عليها التوجه إلى إسبانيا.



أحد المهاجرين بصحبة أحد مسئولى السفينة



إحدى مسئولات السفينة بصحبة المهاجرين



السفينة المثيرة للجدل



جانب من المهاجرين ومسئولى السفينة



جانب من المهاجرين



سفينة أوبن أرمز



عدد كبير من المهاجرين على متن السفينة



عدد من المهاجرين الأفارقة



عدد من المهاجرين



مهاجر على متن السفينة



مهاجر ينزل من متن السفينة



مهاجران إفريقيان



مهاجرة أثناء نزولها للأراضى الإيطالية



مهاجرون يلوحون