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صور.. السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:03 ص
صور.. السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية سفينة "أوبن أرمز"
أ ش أ

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أمر المدعى العام فى مدينة أجريجينتو الإيطالية باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "أوبن أرمز" التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، والعالقة قرب السواحل الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الليلة عن وسائل إعلام إيطالية قولها إن المدعى لويجى باتروناجو أصدر أمر الاحتجاز بعد تفقده للسفينة رفقة الشرطة والأطباء.
ومن المقرر إنزال نحو 80 مهاجرا من متن السفينة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي باتت السفينة عالقة في عرض البحر بالقرب منها منذ 19 يوما.
وكان طاقم السفينة قد طلب من السلطات الإيطالية استقبال المهاجرين الذين كان عددهم 90 شخصا، لكن السلطات الإيطالية رفضت دخول السفينة لموانئها واقترحت عليها التوجه إلى إسبانيا.

أحد المهاجرين بصحبة أحد مسئولى السفينة
أحد المهاجرين بصحبة أحد مسئولى السفينة
إحدى مسئولات السفينة بصحبة المهاجرين
إحدى مسئولات السفينة بصحبة المهاجرين
السفينة المثيرة للجدل
السفينة المثيرة للجدل
جانب من المهاجرين ومسئولى السفينة
جانب من المهاجرين ومسئولى السفينة
جانب من المهاجرين
جانب من المهاجرين
سفينة أوبن أرمز
سفينة أوبن أرمز
عدد كبير من المهاجرين على متن السفينة
عدد كبير من المهاجرين على متن السفينة
عدد من المهاجرين الأفارقة
عدد من المهاجرين الأفارقة
عدد من المهاجرين
عدد من المهاجرين
مهاجر على متن السفينة
مهاجر على متن السفينة
مهاجر ينزل من متن السفينة
مهاجر ينزل من متن السفينة
مهاجران إفريقيان
مهاجران إفريقيان
مهاجرة أثناء نزولها للأراضى الإيطالية
مهاجرة أثناء نزولها للأراضى الإيطالية
مهاجرون يلوحون
مهاجرون يلوحون
مهاجرين على متن أوبن أرمز
مهاجرين على متن أوبن أرمز

 


إيطاليا

أوبن أرمز

المهاجرين

الحكومة الأسبانية

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