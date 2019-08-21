صور.. اجتماع بين وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية

اجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين اليوم الأربعاء فى العاصمة الصينية بكين بالصين فى الوقت الذى يتصاعد فيه الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان.



وشارك الوزراء فى مأدبة عشاء ترحيبية اليوم الثلاثاء، بينما سيلتقون مجددا فى اليوم التالى لعقد المحادثات الثلاثية.



الوزراء الثلاثة



جانب من الاجتماع



جانب من المشهد



كلمة وزير الخارجية الصينى



مائدة الحوار



وزاراء خارجية الصين وكوريا الجنوبية واليابان



وزير الخارجية الصينى يصافح نظيرته الكورية الجنوبية



وزير الخارجية الصينى



وزير الخارجية الكورية الجنوبية



وزير الخارجية اليابانى



وزير خارجية اليابان يصافح نظيره الصينى



وزير خارجية اليابان