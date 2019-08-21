سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. اجتماع بين وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:25 ص
صور.. اجتماع بين وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية الاجتماع الثلاثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين اليوم الأربعاء فى العاصمة الصينية بكين بالصين فى الوقت الذى يتصاعد فيه الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان.

وشارك الوزراء فى مأدبة عشاء ترحيبية اليوم الثلاثاء، بينما سيلتقون مجددا فى اليوم التالى لعقد المحادثات الثلاثية.

الوزراء الثلاثة
الوزراء الثلاثة
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من المشهد
جانب من المشهد
كلمة وزير الخارجية الصينى
كلمة وزير الخارجية الصينى
مائدة الحوار
مائدة الحوار
وزاراء خارجية الصين وكوريا الجنوبية واليابان
وزاراء خارجية الصين وكوريا الجنوبية واليابان
وزير الخارجية الصينى يصافح نظيرته الكورية الجنوبية
وزير الخارجية الصينى يصافح نظيرته الكورية الجنوبية
وزير الخارجية الصينى
وزير الخارجية الصينى
وزير الخارجية الكورية الجنوبية
وزير الخارجية الكورية الجنوبية
وزير الخارجية اليابانى
وزير الخارجية اليابانى
وزير خارجية اليابان يصافح نظيره الصينى
وزير خارجية اليابان يصافح نظيره الصينى
وزير خارجية اليابان
وزير خارجية اليابان
وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تلقى كلمتها
وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تلقى كلمتها

 

 


الصين

كوريا الجنوبية

اليابان

اجتماع ثلاثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 أهداف لقانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة.. أبرزها دعم الشباب

6 أهداف لقانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة.. أبرزها دعم الشباب

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

الدمغة والموازين: فحص عروض الشركات المشاركة فى مشروع دمغ الذهب بالليزر

تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

تعرف على آليات تناول المكملات الغذائية بطريقة صحيحة × 5 معلومات

بعد قرار المحافظ.. تعرف على اشتراطات البناء فى 18 قرية بالجيزة

بعد قرار المحافظ.. تعرف على اشتراطات البناء فى 18 قرية بالجيزة

"اتصالات البرلمان" تخاطب الداخلية للتصدى لصفحات "الأدوية المغشوشة"

"اتصالات البرلمان" تخاطب الداخلية للتصدى لصفحات "الأدوية المغشوشة"

فيديو.. لحظة فرار إسرائيلى يتزعم شبكة دولية للاتجار بالمخدرات

فيديو.. لحظة فرار إسرائيلى يتزعم شبكة دولية للاتجار بالمخدرات

احذر.. السيجارة الإلكترونية تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية

احذر.. السيجارة الإلكترونية تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية

"س وج".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب وكيفية سدادها

"س وج".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب وكيفية سدادها

"احمى تراث بلدك".. مكافأة لمن يرشد عن جرائم الاعتداء على الآثار

"احمى تراث بلدك".. مكافأة لمن يرشد عن جرائم الاعتداء على الآثار

فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين

فيديو وصور..اعتداء على معاق يثير الغضب بالشرقية.. والأمن يتحرك لضبط المعتدين

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة