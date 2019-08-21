صور.. إحباط تهريب صفقة لمخدر الآيس "الشابو" بقيمة 200 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد مروجى المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لإدارتهم معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، بحوزتهم قرابة الـ100 كيلوجرام من ذات المخدر تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وإجهاض محاولات تصنيع المخدرات التخليقية لحجبها عن سوق الاتجار غير المشروع دعما للجهود المبذولة فى مجال خفض الطلب على المخدرات لدرء آثارها الضارة عن المجتمع، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم (3 مصريين – اثنين يحملان جنسية إحدى الدول العربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التأثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة - الإسكندرية)، وترويجه على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الاتجار غير المشروع وكذا الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى.

ونجحت أجهزة الأمن فى رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يستخدم بطاقة رقم قومى "مزورة" مدون بها صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير والمقاولات العامة، مدون بها أنه مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) و(أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية- مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) و(حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، محكوم عليه فى قضيتين "تبديد") و(عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، سبق إتهامه فى قضيتين "سلاح - أموال عامة" و(عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، سبق اتهامه فى قضية "سلاح").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة منهم حال تواجدهم بمعمل لتجهيز المخدر كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وتم ضبط الاثنين الآخرين حال تواجدهما بدائرة القسم.

أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس (الجاف – الخام مُعد للتجفيف ) وزنت (72,650) كيلو و(2) طبنجة و(2) خزينة طبنجة - (45) طلقة عيار 9 مم وطبنجة صوت - عدد (7) طلقات صوت ومبلغ مالى قدره (152,800) جنيه و(12) هاتف محمول، عدد (5) ميزان حساس و(3) سيارات "ملاكى".

كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.

وباستكمال التحريات وتطوير مناقشة المتهمين تبين قيام عناصر التشكيل بإعداد وتجهيز معمل آخر بمحافظة الإسكندرية لتصنيع وإنتاج كميات كبيرة لذات المخدر داخل (فيلا) كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، وتم تفتيش الفيلا وعثر على كمية من مخدر الآيس (الجاف- الخام مُعد للتجفيف) وزنت (22) إثنان وعشرون كيلو جرام وطبنجة معدلة عيار 9مم بالخزينة الخاصة بها و(47) طلقة نارية مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى قدره (1.132,800) مليون ومائة وإثنان وثلاثون ألف وثمانمائة جنيه و(4) ميزان حساس وسيارات "ملاكى".

كما تم ضبط كميات من السلائف والكيماويات والمستحضرات الطبية، والأوانى والأدوات المستخدمة فى عملية تصنيع مخدر الأيس.































