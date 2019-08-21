صديقة رئيس وزراء بريطانيا ممنوعة من دخول أمريكا.. "ديلى ميل" تكشف التفاصيل

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن تقارير أن كارى سيموندز صديقة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون مُنعت من دخول الولايات المتحدة بعد رفض منحها التأشيرة للقيام بزيارة مخطط لها.

وكانت قد تقدمت بطلب للحصول على تصريح لدخول البلاد فى الأيام القليلة القادمة كجزء من دورها فى أوشينا، وهى مجموعة بيئية، ولكن تم رفض الطلب من قبل المسئولين الأمريكيين، حسبما ذكرت صحيفة ديلى ميل.

واعتبرت صحيفة "الإندبندنت" أن هذا ربما يصبح مصدر إحراج لجونسون، الذى من المقرر أن يلتقى دونالد ترامب فى قمة مجموعة السبع فى فرنسا فى عطلة نهاية الأسبوع.

يمكن ربط الصعوبة فى خطط سفر سيموندز برحلة قامت بها إلى صوماليلاند العام الماضى إلى جانب صديقتها نيمكو على، التى تقوم بحملات ضد ختان الإناث.

لا تعترف الولايات المتحدة بصوماليلاند كدولة مستقلة، وتصنفها بدلاً من ذلك كجزء من الصومال.