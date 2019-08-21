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صحيفة: مشاورات حول تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:41 م
صحيفة: مشاورات حول تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية، إن مشاورات تشكيل حكومة جديدة  تبدأ اليوم، الأربعاء، فى إيطاليا، حيث تتوجه القوى السياسية إلى القصر الرئاسى لتقديم اقتراحاتها للرئيس، سيرجيو ماتاريلا، بعد انهيار تحالف الرابطة وحركة خمس نجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية، ماتاريلا، هو من يملك مفاتيح حل الازمات الحكومية ، وسيستقبل على مدى يومين رئيسى مجلس الشيوخ والبرلمان، لتنتهى المشاورات الخميس بلقاء مع حركة خمس نجوم التى حققت الغالبية 32% فى انتخابات 2018.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الرابطة الذى يتزعمه اليمينى المتطرف ماتيو سالفينى، لا يتمتع بتأييد أكثر من 17% من أعضاء البرلمان.

وبدأت الأزمة فى إيطاليا بعد انسحاب سالفينى من الائتلاف الحكومى بعد 14 شهرا من تشكيله مع حركة خمس نجوم ،وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ووصف رئيس الوزراء المستقيل، جوزيبى كونتى، فى كلمة بمجلس الشيوخ، سالفينى بأنه "انتهازى" و"غير مسؤول"، ومن جهته، أكد سالفينى أنه سيطلب من الرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

 

 


ايطاليا

الحكومة الايطالية

كونتى

سالفينى

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