شركة مياه القليوبية تفتتح عددا من مشروعات الصرف بالمحافظة

كتب أحمد حسن

افتتحت شركة مياه القليوبية، عددا من مشروعات الصرف داخل المحافظة، أبرزها مشروعي الصرف الصحي بقريتي كفر الشرفا والمنيرة بمركز القناطر الخيرية.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية كفر الشرفا لخدمة اكثر من 60 ألف مواطن بتكلفة تقدر بحوالي 17 مليون جنيه تقريبا والذي يتكون من محطة رفع صرف صحي وخط طرد بقطر 300 مم بطول 20 كم وإجمالي خطوط انحدار 1900كم.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية المنيرة مركز القناطر الخيرية بتكلفة لخدمة حوالي 60 ألف مواطن وبتكلفة قدرها حوالي 37 مليون جنيه تقريبا ويتكون المشروع من محطة رفع صرف صحي وخط طرد بقطر 500مم وبطول حوالي 28كم وإجمالي خطوط انحدار حوالي 6كم .