شركة مياه الجيزة تستعد مبكرا لموسم الشتاء بتطهير شنايش الأمطار بالمحافظة

كتب أحمد حسن

تستعد شركة مياه الجيزة، مبكرا لموسم الشتاء المقبل، من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها البدء فى تطهير كافة الشنايش داخل المحافظة، وسعة إنشاء شنايش جديدة، فى بعض الأماكن والأنفاق غير المدعومة بالشنايش، وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وإجراء تجارب عملية، بالإضافة لدعم أسطول الشركة من سيارات جديدة.

ومن جانبه، قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، إنه تم البدء فى تطهير عدد من الشنايش داخل شوارع المحافظة، والبدء فى تركيب شنايش جديدة فى نفق الخلايفة، لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع كافة الأحياء بالمحافظة، لتضافر الجهود فى أعمال التطهير، وخاصة أن الأحياء لديها اسطول جيد من سيارات شفط المياه، ولديها معدات حديثة، مما يعمل على تكامل خطة الاستعدادات لهطول أى أمطار.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه الخطة تعتمد على مراجعة جميع محطات الصرف الصحى وشبكات الصرف وتنفيذ برامج التطهير اليدوى بالمعدات، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى تطهير عدد 12 نفق بالمحافظة وتوفير 5 شفاطات مياه و7 طلمبات مع زياده الاهتمام بمطالع ومنازل الكبارى .

وأوضح أنه جارى مراجعة أسطول الشركة من سيارات الشفط وصيانتها بشكل كامل وذلك لتكون جاهزة للاستعانة بها فى أى وقت، لافتا إلى أن سيارات السيول تعد محطة صرف صحى متنقلة، وتستطيع سيارات السيول أن تشفط أى كميات من مياه السيول المحملة بالرمال والأتربة الثقيلة فى ثوان معدودة وعلى أعماق متفاوتة من 8 إلى 10 أمتار.

وأشار إلى أن المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة، تتميز بأنها على أعلى مستوى من التطور، لافتا إلى أن المعدات الجديدة قادرة على التعامل مع مياه الأمطار والمياه المحملة بالرمال والأتربة وشفطها فى وقت قصير وتضم 50 معدة تشمل سيارات نقل وشفاطات مياه ولوادر حفار وبدلات لتصريف المياه.

وأكد أنه تم البدء فى تطهير بالوعات الصرف والأمطار وكذلك مطالع الكبارى والأنفاق، لافتا إلى أن عقب الانتهاء من أعمال التطهير يتم إجراء تجربة عملية "محاكاه" بمشاركة كافة الجهات للتدريب على مواجهة السيول فور وقوعها ودور كل طرف، كما تم إعداد خطة لمواجهة تجمعات الأمطار بأحياء المحافظة بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق وتطهير بالوعات صرف المياه.

وأضاف أنه تم إعداد خطه تشترك فيها مراكز ومدن المحافظة خاصة الصف وأطفيح والبدرشين والعياط والإدارة العامة للحماية المدينه وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير كافة التجهيزات والمعدات اللازمة.

وأشار إلى أن هناك غرفة طوائ داخل الشركة تتعاون بشكل رسمى مع غرفة المحافظة الرئيسية لتلقى الشكاوى الخاصة بتجمعات المياه أو خلافه، بالإضافة للخط الساخن 125.