شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

كتبت مريم بدر الدين

أعلنت شركة "مرسيدس" عن نيتها سحب 944 سيارة من الأسواق الروسية بعد اكتشاف مشكلات تقنية فيها، ومن ضمنها بعض سيارات مرسيدس بينز كلاس التى طرحت فى روسيا خلال الفترة ما بين فبراير وأبريل 2018.

وأكد موقع "روسيا اليوم" فى تقرير له أن الخبراء اكتشفوا فى تلك السيارات عيوبا تتعلق بعمل أنظمة التحكم الإلكترونية ESP، ما قد تؤدى إلى زيادة خطر انزلاق السيارات على الطرقات في حال تم تحميلها بأوزان زائدة.

وكان بعض مالكي سيارات Х-Class في روسيا قد اشتكوا مؤخرا من أن أنظمة ESP في مركباتهم تعمل بشكل سيء أحيانا، وفي بعض الأحيان لا تعمل أبدا، وتظهر لوحات القيادة في المركبات رسائل تحذير لم يجدوا مثلها في كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.

ومن جانبها، أكدت "مرسيدس" أنها ستتواصل مع مالكي السيارات المتضررة من هذه المشكلات فى روسيا، ليحضروا إلى مراكزها المعتمدة لإصلاح تلك المشكلات مجانا.