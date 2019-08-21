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سيرجى شويجو: مركز نزع الألغام الروسى حقق إنجازات مهمة فى سوريا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:54 ص
سيرجى شويجو: مركز نزع الألغام الروسى حقق إنجازات مهمة فى سوريا سيرجى شويجو
موسكو(أ ش أ)

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قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو إن مركز نزع الألغام التابع للجيش الروسى حقق إنجازات هامة فى سوريا، موضحا أن الخبراء الروس طهروا أكثر من 6.5 ألف هكتار من أراضى سوريا من الألغام، كما فككوا نحو 105 آلاف عبوة متفجرة وقذيفة.

وأضاف شويجو ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء ـ "إن إنجازات مهمة لمركز المهام الخاصة فى سوريا، وتجسدت فى تطهير مدن تدمر وحلب ودير الزور من الألغام، مضيفا أن الخبراء الروس فككوا أكثر من 105 آلاف قطعة متفجرة، منها حوالى 31 ألف عبوة ناسفة يدوية الصنع".

ولفت الوزير الروسى إلى أن عمليات نزع الألغام جرت فى ظروف القتال فى المدن دون أن تلحق ضررا بمعالم التراث الثقافى والبنية التحتية لتلك المدن.

يذكر أن وحدات نزع الألغام الروسى بدأت عملها فى سوريا فى أبريل عام 2016 بناء على قرار اتخذه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتقديم المساعدة فى تطهير تدمر السورية الألغام بعد استعادة المدينة من قبضة المسلحين.

 


وزير الدفاع الروسى

روسيا

سوريا

نزع الالغام

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