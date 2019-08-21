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سياسى دنماركى ردا على ترامب: هل هناك أجزاء من الولايات المتحدة للبيع؟

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:13 ص
سياسى دنماركى ردا على ترامب: هل هناك أجزاء من الولايات المتحدة للبيع؟ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى

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ذكرت مجلة نيوزويك أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب متهم بإهانة مملكة الدنمارك بسبب إلغاء زيارته المقررة فى 2 سبتمبر، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك عرضه لشراء جزيرة جرينلاند شبه المستقلة.

 

وأوضحت المجلة الأمريكية، الأربعاء، أن الساسة فى الدنمارك وجرينلاند ردوا بمزيج من الغضب والذهور بشأن كلا من إلغاء الزيارة التى كانت بناء على دعوة من الملكة مارجريت الثانية، وكذلك فكرة الشراء.

 

وغرد راسموس جارلوف، من حزب الشعب المحافظ فى الدنمارك: "بصفتى دنماركيا (ومحافظًا) فمن الصعب أن أصدق. بدون سبب، يفترض ترامب أن جزءًا (مستقلًا) من بلادنا معروض للبيع. ثم بشكل مهين يلغى زيارة كان يستعد لها الجميع. هل هناك أجزاء من الولايات المتحدة للبيع؟ ألاسكا؟ يرجى إبداء المزيد من الاحترام ".

 

وقال ترامب فى منشور على تويتر "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر فى غضون أسبوعين لوقت لاحق".

 

وأضاف "وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد فى وقت ما فى المستقبل".

 

 


الدنمارك

جرينلاند

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

الاسكا

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