سقوط 32 سائقا لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مفاجئة على الطرق السريعة خلال الـ 24 ساعة الاضية، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، وتم إجراء تحليل طبى لـ 220 سائقًا، وإثبات تعاطى 32 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى و حملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.