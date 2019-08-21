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سقوط هارب من أحكام بالحبس لمدة 30 سنة وبحوزته 10 قطع حشيش فى الأقصر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:46 م
سقوط هارب من أحكام بالحبس لمدة 30 سنة وبحوزته 10 قطع حشيش فى الأقصر حملة أمنية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال المباحث بمركز شرطة القرنة غربي الأقصر، اليوم الأربعاء، من القبض علي متهم هارب من 20 قضية بإجمالي أحكام تزيد عن الـ30 سنة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت 10 قطع للإتجار بها وبيعها للمتعاطين، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود معلومات للرائد محمد غريب رئيس مباحث القرنة بقيام "ع.ا.ح" 25 سنة وشهرته "حندقة" المطلوب تنفيذ أحكام عليه في 20 قضية سرقة بإجمالي يزيد عن 30 سنة حبس، وتم ضبط المتهم بمعرفه الملازم أول محمد التهامي معاون المباحث ورجال مباحث القسم، وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش بهدف الإتجار بها، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

 


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ضبط هارب من احكام بالحبس

مديرية امن الاقصر

سقوط تاجر مخدرات بالقرنة

مركز شرطة القرنة

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