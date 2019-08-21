سقوط هارب من أحكام بالحبس لمدة 30 سنة وبحوزته 10 قطع حشيش فى الأقصر

البداية كانت بتلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطاراً من اللواء وائل نصار مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود معلومات للرائد محمد غريب رئيس مباحث القرنة بقيام "ع.ا.ح" 25 سنة وشهرته "حندقة" المطلوب تنفيذ أحكام عليه في 20 قضية سرقة بإجمالي يزيد عن 30 سنة حبس، وتم ضبط المتهم بمعرفه الملازم أول محمد التهامي معاون المباحث ورجال مباحث القسم، وبحوزته 10 قطع من مخدر الحشيش بهدف الإتجار بها، حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة للتحقيق.