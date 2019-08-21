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رينزى بعد استقالة الحكومة الإيطالية: أرادت تغيير العالم لكنها فشلت

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:28 م
رينزى بعد استقالة الحكومة الإيطالية: أرادت تغيير العالم لكنها فشلت كونتى
كتبت فاطمة شوقى

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قال عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطى، ماتيو رينزى، إن حكومة بلاده "أرادت تغيير العالم إلا أنها فشلت بدلا من ذلك".

 

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقد قال رئيس الوزراء الأسبق "لقد أخبرونا أنهم يغيرون إيطاليا وأوروبا، وأنهم يعيدون كتابة التاريخ"، مضيفا "إننا نذكر هؤلاء الأشخاص عندما قالوا: مع هذه المعارضة سنحكم لمدة 30 عامًا".

 

وخلص رينزى الى القول "فى الحقيقة هى أنهم نجحوا بالحكم لأكثر من 14 شهراً، ليوصلوا النمو الاقتصادى إلى درجة الصفر، وكل هذا يثبت أنهم فشلوا".

 

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، أعلن إنه سيقدم إستقالة حكومته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بعد نهاية نقاش دائر فى مجلس الشيوخ، وذلك فى ختام خطاب وجه فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية، ماتيو سالفينى.

 

وقبل رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا استقالة رئيس الحكومة كونتى، وأكد أنه سيبدأ اليوم الأربعاء، التواصل مع الكتل البرلمانية لبحث إمكانية تشكيل ائتلاف حكومى جديد.

 


ايطاليا

الحكومة الايطالية

استقالة كونتى

الشيوخ الايطالى

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