سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: حلف الأطلسي يعلن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 08:08 م
رويترز: حلف الأطلسي يعلن مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المكتب الصحفي لحلف شمال الأطلسي، مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان اليوم الأربعاء. ولم يورد المكتب مزيدا من التفاصيل.

وذكر المكتب أنه لن يعلن اسمي الجنديين اللذين لقيا حتفهما في قتال إلا بعد إبلاغ ذويهما وفقا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية.


حلف الاطلسى

امريكا

افغانستان

جنود امريكين

اخبار افغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

بعنوان "عيش يا قلبي".. "أبو" يطرح أحدث أغانيه بعد تصويرها بلبنان قريبا

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

موجز 6.. السيسى يوجه بتطبيق التأمين الصحى بشكل ناجح وتخفيف العبء عن الأسر

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تعرف على توقيت عرض فيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر 90 دقيقة

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

اليوم السابع يُكرم أبطال اليد الحاصلين على لقب كأس العالم للناشئين بمقدونيا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

بيراميدز يطير للكونغو غدا لمواجهة إيتوال دي كونجو.. وديسابر يختار 20 لاعبا

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

شركة مرسيدس تنوى سحب 944 سيارة من روسيا.. تعرف على السبب

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

بسبب الألواح الشمسية.. وولمارت تقاضى تسلا للتسبب فى 7 حرائق لمتاجرها

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

أبطال كأس العالم لليد فى ضيافة "اليوم السابع"..صور

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة