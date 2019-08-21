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رويترز: تعطل إحدى ناقلات النفط الإيرانية فى البحر الأحمر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 07:50 ص
رويترز: تعطل إحدى ناقلات النفط الإيرانية فى البحر الأحمر ناقلة نفط - صورة أرشيفية
(رويترز)

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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط إيرانية تعطلت فى البحر الأحمر لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.

ونقلت الوكالة عن المدير الفنى لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التى تديرها الدولة أكبر جابال أميلي قوله "طاقم السفينة يعكف على إصلاح الخلل والسفينة في حالة مستقرة من ناحية السلامة. لحسن الحظ طاقم السفينة بخير".

وحدد التقرير الناقلة بأنها هيلم. إيه والسفن التي تحمل هذا الاسم من بين السفن والأفراد والشركات الخاضعة للعقوبات الأمريكية وفقا لما ذكره موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الانترنت.

وتملك إيران أحد أكبر أساطيل الناقلات في العالم لكنها لا تملك خيارات تذكر لتحديث ناقلاتها التي عفا عليها الزمن والاحتفاظ بتدفق صادراتها النفطية وذلك بسبب العقوبات الأمريكية التي تجعل المشترين المحتملين والدول التي يتم فيها تسجيل السفن قلقة من التعامل تجاريا مع طهران.

 


ايران

ناقلة نفط

البحر الاحمر

طهران

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